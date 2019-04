Prova a rubare bici elettrica ma viene sorpreso da Carabinieri: 54enne arrestato

Roma – Ha avvistato una costosa bicicletta elettrica parcheggiata in Largo Argentina e ha tentato di rubarla, ma e’ stato bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. In manette, con le accuse di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate, e’ finito un 54enne romeno, senza occupazione e con precedenti.

Transitando in piazza, i Carabinieri hanno notato l’uomo avvicinarsi, una prima volta, alla bicicletta del valore di circa 1.200 euro, legata ad una ringhiera con una catena. Poco dopo l’uomo e’ tornato armato di tronchese e ha iniziato a forzare la catena ma e’ stato fermato dai militari che sono intervenuti. L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo.