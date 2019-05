Provano a rubare 2 motorini nella medesima zona: arrestati

Roma – Teatro dei fatti il quartiere Fidene, a Roma: qui, nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in due diverse circostanze, due ladri di scooter. Il primo a finire in manette e’ stato un 23enne romano, sorpreso da una Volante ad armeggiare su di un motorino.

A richiedere l’intervento dei poliziotti, un cittadino che aveva visto l’uomo minacciare con un taglierino i dipendenti dello smistamento ferroviario di Via di Villa Spada. All’arrivo delle forze dell’ordine il ragazzo, impugnando un corpo contundente, gli ha intimato di non avvicinarsi ma, nonostante la sua resistenza, e’ stato disarmato, bloccato ed arrestato per rapina impropria aggravata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Addosso aveva, nascosti nei pantaloni e sotto il maglione, due oggetti cilindrici in alluminio, di colore rosso e lunghi circa 20 centimetri, entrambi atti allo scasso.

Ad arrestare il secondo ladro sono stati invece gli agenti del commissariato Fidene.

Inviati dalla Sala Operativa in Via della Bufalotta perche’ un cittadino inseguiva un uomo che cercava di rubargli la moto, i poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono riusciti a bloccare ed arrestare un altro romano, di 48 anni con precedenti. Questi, poco prima, approfittando di una pausa caffe’ del derubato, era salito a bordo dello scooter e, forzando il blocchetto di accensione, era riuscito ad accendere il mezzo e a fuggire: non aveva pero’ considerato il traffico e la prontezza di riflessi della vittima che, accortasi dell’accaduto, aveva chiamato il NUE e l’aveva inseguito. Il 48enne dovra’ rispondere del reato di tentata rapina impropria.