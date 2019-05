Provano ad entrare in cartolibreria con kit da scasso: 2 arresti

Roma – Questa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini romeni di 25 e 35 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni di una cartolibreria. I militari, subito dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, hanno raggiunto velocemente con l’ausilio di altre pattuglie, via delle Robinie, quartiere Centocelle.

Al loro arrivo i militari hanno notato due persone mentre cercavano di fare leva con alcuni attrezzi da scasso, sulla porta di ingresso di un esercizio commerciale. I due ladri vedendo l’arrivo dei militari si sono dati subito alla fuga per le vie del quartiere, lasciando a terra i loro attrezzi da scasso, ma dopo alcune centinaia di metri sono stati raggiunti e ammanettati. Dopo l’arrestato i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, gli arnesi sono stati sequestrati.