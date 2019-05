Pugno e testata a poliziotti durante controllo: 2 arresti a Primavalle

Roma – Avevano fermato una coppia di ragazzi in via Andersen, a Roma, per un normale controllo: invece se la sono vista brutta ieri sera, due poliziotti di pattuglia nel quartiere Primavalle. Qualcosa all’improvviso deve avere fatto innervosire i due giovani fermati, uno di 28 anni e l’altro di 26 anni, che hanno reagito aggredendo violentemente i due agenti.

Un pugno e una testata al capopattuglia, ancora sotto osservazione dei medici, e vari colpi al secondo poliziotto intervenuto, che e’ riuscito a evitare il peggio. Per il secondo agente, i medici hanno prescritto 5 giorni di prognosi a causa delle contusioni riportate. I due aggressori sono stati fermati e arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.