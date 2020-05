Pusher spacciava dai domiciliari: arrestato 25enne romano

Roma – Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, per precedenti reati inerente agli stupefacenti, continuava a spacciare droga dalla sua abitazione. Ma, anche stavolta, il pusher “incallito”, 25enne romano, e’ stato scoperto e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante. È accaduto la scorsa notte in via dei Monti Tiburtini.

I Carabinieri, giunti presso l’abitazione dell’uomo per verificare la sua regolare presenza, hanno notato due persone all’interno del condominio, uno nell’atrio e uno sul pianerottolo, che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi velocemente. Fermati per un controllo, i due, un 44enne e un 37enne, sono stati trovati in possesso di cocaina. In particolare, il 37enne ha tentato di disfarsi di 10 g di cocaina lanciandolo a terra, ma e’ stato scoperto e sara’, insieme al 44enne trovato con 5 g di cocaina, segnalato quale assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Dalle indagini dei Carabinieri e’ emerso che i due possessori di droga l’avevano appena acquistata dal 25enne e quindi, una volta intervenuti presso il suo appartamento, l’hanno perquisito, rinvenendo materiale per il taglio e confezionamento della droga e 3.560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il trafficante dovrà rimanere agli arresti domiciliari in attesa del processo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.