Quartiere Trieste, incendio in appartamento. Nessun ferito

Roma – Incendio poco dopo le 11, in un appartamento al terzo piano in via Ogaden 10, nel quartiere Trieste di Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate nella cameretta dell’appartamento evitando il propagarsi in altre stanze. Non ci sono persone ferite o intossicate. Al termine dell’intervento e’ stato soccorso un gatto che si trovava nell’appartamento che e’ stato affidato al proprietario. Al momento l’appartamento e’ stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell’incendio.