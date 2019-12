Quattro arresti per borseggi e furti durante shopping natalizio

Roma – Prosegue l’attivita’ preventiva antiborseggio dei Carabinieri di Roma, intensificata in questi giorni che portano alle festivita’ natalizie per scongiurare brutte sorprese a turisti e residenti che si riversano lungo le vie della Capitale alla ricerca del regalo perfetto e che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le zone centrali della Citta’ eterna.

Il bilancio delle ultime ore di controlli e’ di 4 persone arrestate. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino cubano di 26 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane e’ stato sorpreso a bordo di un convoglio della linea A della metropolitana subito dopo aver sfilato dalle tasche di una 21enne originaria di Domodossola il suo telefono cellulare.

L’azione e’ stata vista dai Carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato, restituendo la refurtiva alla legittima proprietaria. In largo Corrado Ricci, a due passi dal Foro Romano, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno ‘pizzicato’ una coppia di cittadini romeni, lui di 20 anni, lei di 23 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti specifici, che avevano allungato le mani nella borsetta di una loro connazionale 21enne in visita a Roma.

L’ultima ‘manolesta’ e’ stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Nomentana. La ladra, una cittadina croata di 24 anni proveniente da Lavinio, con numerosi precedenti per rati contro il patrimonio, e’ stata vista aggirarsi con fare sospetto mentre stava viaggiando sula linea A della metropolitana di Roma ed e’ stata bloccata dopo aver ‘ripulito’ lo zaino di un cittadino cinese di 43 anni. La 24enne era riuscita ad appropriarsi di un borsello contenente 230 euro e 319 dollari in contanti che sono stati interamente recuperati dai militari. Tutti i borseggiatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale saranno chiamati a rispondere del reato di furto aggravato.