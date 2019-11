Quotidiani controlli in piazze spaccio: pusher in manette al Quarticciolo

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino egiziano di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo e’ stato ‘pizzicato’ in via Ostuni, al Quarticciolo, nel corso dei servizi preventivi quotidiani messi in campo dai Carabinieri. L’uomo e’ stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina, pronte per essere cedute agli acquirenti, e di 135 euro ritenuti provento dell’attivita’ di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il pusher e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.