Raccordo, incidente tra due auto vicino uscita 13

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dello svincolo Tiburtina, al km 30,400 in carreggiata interna e’ stata chiusa temporaneamente la corsia di marcia lenta per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso a seguito di un incidente. Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto piu’ veicoli e al momento la circolazione e’ fortemente rallentata, il transito e’ consentito sulle corsie di marcia veloce e sorpasso.