Roma – “Code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, dalla Diramazione Roma sud all’Ardeatina a causa di un incidente, in via di risoluzione. Congestionata invece la carreggiata esterna, dall’allacciamento con la Roma-Fiumicino all’Ostiense, ugualmente per incidente”. Lo ha comunicato, con una nota, Astral Infomobilita’.