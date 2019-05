Ragazza trova coraggio di raccontare maltrattamenti fidanzato: 40enne denunciato

Roma – Giovedi’ scorso, una giovane 24enne, originaria del Nord Italia, si e’ fatta coraggio e si e’ presentata a Roma negli uffici del commissariato Tuscolano, dove ha denunciato i continui maltrattamenti con minacce aggravate da parte del suo convivente, un 40enne, di professione meccanico, residente nel quartiere Tuscolano, zona don Bosco. La giovane donna ha raccontato di essere vessata da oltre cinque mesi con continui maltrattamenti e gravi minacce di morte da parte dell’uomo.

Durante le indagini, gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla squadra anticrimine del Commissariato, hanno ritenuto opportuno procedere ad una perquisizione domiciliare a carico del meccanico, finalizzata alla ricerca di eventuali armi. La accurata perquisizione ha permesso di rinvenire, occultato in un letto contenitore, uno zaino, al cui interno erano custodite una pistola giocattolo in metallo, priva di tappo rosso, nonche’ una serie di pugnali e coltelli, complessivamente 42, di lunghezza considerevole.

Le armi sono state sequestrate ed il 40enne e’ stato denunciato per atti persecutori, minacce e maltrattamenti in famiglia, nonche’ diffidato a non avvicinarsi alla sua ex convivente in attesa di eventuale provvedimento da parte dell’Autorita’ giudiziaria.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.