Raggi: ciclabile e preferenziali, rivoluzione San Giovanni

Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha annunciato l’inizio dei lavori che renderanno più sostenibile la viabilità di Roma

“#RomaRiparte, portando avanti progetti strategici. Da lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori che rivoluzioneranno, in chiave sostenibile, la viabilità di una parte importante del quartiere San Giovanni, nell’area compresa tra viale Castrense, via La Spezia, via Taranto e Largo Brindisi”.

Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“In particolare, sono previsti interventi di pedonalizzazione e la realizzazione di due piste ciclabili su via Taranto e via La Spezia, dove avremo anche una nuova corsia preferenziale- prosegue Raggi- Su largo Brindisi verrà ampliata l’area pedonale, con un accesso diretto alla stazione metro San Giovanni. Le piste ciclabili su via La Spezia e via Taranto convergeranno su largo Brindisi dove un parcheggio per le biciclette, chiuso e controllato, sara’ accessibile ai titolari di Metrebus Card”.