Raggi: Coronavirus, in 2 giorni 11mila domande per bonus affitto

Roma – Virginia Raggi ha parlato, attraverso Facebook, della situazione legata al bonus affitto.

“Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell’affitto di casa. Nei primi due giorni sono arrivate circa 11mila domande, la stragrande maggioranza online e solo alcune centinaia in forma cartacea. La netta prevalenza di richieste tramite internet mi fa particolarmente piacere, perché dimostra che i romani hanno raccolto il nostro invito a privilegiare questa modalità innovativa, che facilita la procedura e velocizza la successiva erogazione del sostegno economico”.

“Tuttavia chi non ha a disposizione- conclude la Raggi- un computer o non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici puo’ recarsi in una delle oltre 120 edicole convenzionate, ritirare il modulo cartaceo e consegnarlo compilato in Municipio. Ricordo alle famiglie che si possono presentare le domande fino al 18 maggio, per ottenere il contributo che coprira’ una parte delle mensilità di affitto da pagare nel 2020”.