Rapina al Caffé Europeo: ecco chi era rapinatore morto nel colpo andato a vuoto

Roma – Ennio Proietti di 69 anni. Queste sono le generalità del ladro ucciso nella serata di ieri mentre era in corso una rapina al ‘Caffé Europeo’ di Roma.

L’uomo era residente nella Capitale e ieri insieme al suo complice ha provato a svaligiare il bar di viale Antonio Ciamarra, in zona Cinecittà.

Il colpo però non solo è andato a vuoto, ma è sfociato anche in tragedia dopo una gigantesca lite scoppiata col titolare del locale. Il rapinatore ha perso la vita proprio per mano del suo complice che, nel tentativo di difenderlo, ha scoppiato due colpi sul corpo di Ennio Proietti. I proiettili erano in realtà destinati al proprietario del bar, un cinese di 56 anni, ma ha invece trovato sulla traiettoria Proietti.

Chi è il complice

Il compagno di rapina di Proietti, nonché suo assassino, è un romano di 58 anni. Il suo nome e il suo cognome non sono stati però rivelati.

Da quel poco che si sa del 58enne è stato scoperto che ha precedenti per droga e ricettazione e che in passato è stato sottoposto sia a misure di sorveglianza speciale, sia ai domiciliari. L’imputato è stato arrestato subito dopo il colpo al ‘Caffè Europeo’, ammanettato con l’accusa di rapina e omicidio.