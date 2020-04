Rapina con calci e pugni, due arresti a Roma

Roma – Gli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, hanno acquisito la denuncia e la descrizione dei due malviventi. Successivamente hanno mostrato al malcapitato alcune foto segnaletiche al fine di individuare i responsabili della rapina, ma con esito negativo.

Lunedì scorso, nel prosieguo delle indagini, i poliziotti insieme alla vittima si sono recati nei pressi della Stazione Termini dove, in piazza dei Cinquecento, l’uomo ha riconosciuto i due rapinatori mentre stavano attraversando la strada in direzione di via Marsala.

Fermati, i due sono stati identificati. Si tratta di un cittadino romeno di 41 anni e di un magrebino di 50 anni, entrambi con vari precedenti di Polizia. Perquisita la stanza di un bed & breakfast dove i due alloggiavano insieme, gli agenti hanno rinvenuto la catena in oro sottratta alla vittima, un telefono cellulare, 465 euro in contanti e la ricevuta di un bonifico fatto proprio il giorno successivo alla rapina attraverso la Western Union di 300 euro a favore di una cittadina romena.

In considerazione degli elementi raccolti, i due malviventi sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, convalidato ieri dall’Autorità giudiziaria, per rapina aggravata e attualmente si trovano ristretti a Regina Coeli.