Rapina farmacia con taglierino, in Corso d’Italia caccia all’uomo

Roma – Rapina a mano armata alle 18 nella farmacia Gellini in Corso d’Italia 100. Un uomo con volto coperto da mascherina, vestito di blu e taglierino in pugno, e’ entrato e si e’ fatto consegnare il denaro della cassa: circa 1.600 euro in contanti. In pochi minuti l’uomo si e’ allontanato. Sul posto la Polizia del Reparto Volanti e i colleghi dei commissariati Porta Pia e Salario-Parioli che al momento stanno battendo a piedi la zona per tentare di individuare l’uomo. Non risultano persone ferite.