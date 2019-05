Rapina passanti con pezzo bottiglia ma viene bloccato da uomini esercito: arrestato

Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 29enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina in concorso. Poco prima, in piazzale Labicano, l’uomo, unitamente a un complice, ha minacciato con un collo di bottiglia rotto due passanti, cittadini romani di 38 e 44 anni, facendosi consegnare il denaro contante che avevano al seguito.

L’azione e’ stata interrotta da una pattuglia dell’Esercito del 183esimo Reggimento Paracadutisti ‘Nembo’, a guida della Brigata Sassari, impegnata nel servizio ‘Strade Sicure’, che, notata la scena, e’ intervenuta in soccorso delle vittime. I militari sono riusciti a bloccare il 29enne mentre il complice e’ riuscito a fuggire con la refurtiva.

In quel momento e’ transitata la pattuglia dei Carabinieri che ha preso in consegna il rapinatore e, ricostruito quanto accaduto, lo ha ammanettato e portato in caserma, dove e’ stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.