Rapinano turista ma vengono intercettate: scatta denuncia per 2 minorenni

Roma – È accaduto qualche giorno fa all’interno della Stazione Metro Repubblica. Hanno avvicinato la vittima all’interno del vagone diretto a Termini.

Poi con una scusa l’hanno distratta e con gesto cauto e mascherato da una tracolla, le hanno sfilato il portafoglio per poi scendere immediatamente dal convoglio. Le due ladre pero’ non hanno fatto i conti con gli agenti del Commissariato Trevi Campo Marzio che, in abiti civili, erano nella zona per servizio antiborseggio.

Immediatamente bloccate, sono state accompagnate negli uffici di Polizia. Per le due minori, di 11 e 14 anni, e’ scattata la denuncia per furto aggravato e l’affidamento presso un Centro di prima accoglienza. Il portafoglio, contenente 410 euro e 102.000 Won coreani, e’ stato restituito alla turista malcapitata. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.