Rapine seriali in stesso esercizio: in manette 42enne

Roma – Una rapina al mese, 2 a gennaio. Questo il timing scelto dal rapinatore seriale arrestato dalla Polizia di Stato. Sempre lo stesso l’obiettivo: un punto vendita di una grande catena di prodotti per la casa. Un 42enne rapinatore, con il volto coperto, entrava nel negozio e minacciando la cassiera di turno, si faceva consegnare l’incasso. Dai 300 ai 600 euro il bottino. Ad investigare sulla serie di rapine gli agenti del commissariato San Basilio diretto da Agnese Cedrone.

I poliziotti, anticipando le mosse del rapinatore, hanno tenuto d’occhio il negozio e, dopo l’ennesima rapina, lo hanno arrestato in flagrante. Per fornire all’Autorita’ Giudiziaria un quadro probatorio “blindato”, i poliziotti hanno acquisito tutte le video riprese delle rapine ed hanno esaltato i singoli particolari per dimostrare che tutti i reati erano stati commessi dalla stessa persona. Il lavoro certosino ha permesso al GIP del Tribunale di Roma di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 42enne. L’ordinanza e’ stata eseguita dagli stessi agenti del commissariato San Basilio e l’uomo e’ stato accompagnato presso il carcere romano di via della Lungara.