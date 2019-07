Regione Lazio, a fuoco container raccolta differenziata

Roma – Un container per la raccolta della carta, situato all’interno del perimetro della sede della Regione Lazio, e’ andato a fuoco. L’incendio e’ stato domato dal personale della vigilanza regionale, aiutato dalla Polizia di stato. Sono in corso degli accertamenti da parte della Polizia per verificare la natura dell’incendio e la dinamica di quanto successo, anche attraverso le telecamera di sorveglianza della Regione Lazio. In queste ore nella sede della Regione e’ in corso l’occupazione dei movimenti per il diritto alla casa.