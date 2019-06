Restituita scorta a Capitano Ultimo: revoca fu frettolosa e lo espose a gravi rischi

Roma – Il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha stabilito, nel settembre scorso, la revoca della scorta al colonnello Sergio De Caprio, il ‘Capitano Ultimo’ che arresto’ Toto’ Riina, e’ illegittimo. Lo fa sapere, rendendo nota la decisione del Tar del Lazio, il suo difensore Antonino Galletti: “Siamo orgogliosi del fatto che il Tar del Lazio abbia accolto la nostra tesi difensiva – ha detto il legale – Secondo i giudici, infatti, la decisione della revoca della misura di protezione personale avrebbe dovuto essere adottata sulla base di una valutazione approfondita e specifica in ordine alla situazione di rischio in cui versa tuttora Ultimo. Viceversa la revoca e’ stata frettolosa e non motivata in modo approfondito ed ha esposto il colonnello Sergio De Caprio a gravi rischi che fortunatamente i magistrati amministrativi hanno scongiurato prima in sede cautelare con l’ordinanza di sospensiva ed ora definitivamente nel merito con la sentenza”.