Retata antidroga tra San Lorenzo e Pigneto: 7 persone in manette

Roma – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito mirati controlli antidroga nei quartieri San Lorenzo e Pigneto, che hanno portato all’arresto di 7 pusher e al sequestro di numerose dosi di droga. In manette sono finiti 6 cittadini stranieri, tre del Gambia, uno della Nigeria, uno della Guinea e uno del Senegal, di eta’ compresa tra i 25 e 57 anni, e un 70enne romano.

L’anziano, gia’ noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, e’ stato sorpreso, in via del Verano, a cedere dosi di cocaina a due uomini. Fermato, e’ stato trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza e denaro contante, provento dello spaccio.

Invece, un 57enne del Gambia e’ stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi di una panchina: l’uomo dopo aver avvicinato alcuni giovani e aver contrattato la vendita, si e’ diretto verso la panchina dove ha prelevato alcuni involucri. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando il pusher e recuperando decine di dosi di marijuana che erano state occultate a terra, ai piedi della panchina.

In possesso agli arrestati, in totale, sono state sequestrate oltre 40 dosi di cocaina, marijuana, eroina e hashish, oltre a circa 300 euro in contanti. Accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i cittadini stranieri sono stati portati e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre il 70enne romano e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in zona Rebibbia.