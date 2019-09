Retata dei Carabinieri contro spaccio droga: nel mirino ballatoi di via Giolitti

Roma – E’ di 6 spacciatori finiti in manette il resoconto di una precisa attività antidroga scattata in via Giovanni Giolitti e che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Sequestrate diverse decine di dosi di hashish e marijuana e identificati numerosi compratori, tutti segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Sorvegliati speciali gli ormai tristemente famosi “ballatoi” ma anche la fitta rete di strade che dalla laterale della stazione Termini si inoltra verso il cuore dell’Esquilino.

Agli arresti sono finiti 6 cittadini africani: 3 del Gambia, 1 del Senegal e 2 della Tunisia, di età compresa tra i 19 e 32 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, colti in flagrante a spacciare in strada, avvicinando giovani e passanti. Gli ammanettati sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Sono tutti e 6 accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Solo un 22enne del Gambia, inoltre, è stato accusato pure di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale perché dopo essere stato bloccto per aver ceduto dosi di hashish ad un cittadino peruviano, ha aggredito i Carabinieri con calci e pugni, spintonandoli violentemente fino a che non è stato definitivamente fermato. I militari aggrediti hanno riportato lievi lesioni, guaribili in pochi giorni.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno sequestrato tutta la droga rinvenuta in possesso ai pusher, unitamente al danaro, ritenuto provento delle loro attività illecite.