Retata a San Pietro: 5 in manette e 3 indagati per spaccio stupefacenti

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno notificato ad 8 persone una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma perche’ ritenuti responsabili, a vario titolo, di acquisto, trasporto, cessione, detenzione con finalita’ di spaccio, di sostanze stupefacenti, in alcuni casi in concorso.

Cinque cittadini africani provenienti dalla Tanzania, Algeria e Tunisia, tutti irregolari sul territorio nazionale sono stati arrestati perche’ destinatari della misura cautelare in carcere; due cittadini indiani e uno bulgaro sono stati sottoposti a misure cautelari alternative. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dal mese di ottobre 2018 al mese di febbraio 2019, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura ed estorsioni presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto D.ssa Lucia Lotti e nata a seguito di una serie di arresti di medesimi soggetti per spaccio di eroina, avvenuti in rapida successione nella zona compresa tra Via Gregorio VII e Piazza di Villa Carpegna.

La conseguente attivita’ investigativa ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo di soggetti, dediti, in concorso tra loro, all’acquisto e alla cessione di eroina di colore giallo, al 28% di purezza, nelle principali “piazze di spaccio” che sono state individuate nell’area del capolinea dei mezzi di trasporto pubblico in Piazza Giureconsulti, fermata metropolitana “Cornelia” e la Pineta Sacchetti. In alcuni casi sono stati accertati episodi di spaccio nelle immediate vicinanze di alcuni ospedali della Capitale dove, per facilitare gli incontri, i pusher davano appuntamento ai loro clienti che raggiungevano mediante i mezzi pubblici. L’indagine ha inoltre documentato un inarrestabile progredire del fenomeno, connotato altresi’ da contatti con narcotrafficanti della malavita Campana.

In flagranza di reato e a riscontro durante le indagini erano state gia’ arrestate complessivamente 8 persone per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e erano state segnalate alla Prefettura di Roma 9 persone per consumo di “eroina”; sequestrate ottomila dosi di eroina e denaro contante, costituente provento dell’attivita’ di spaccio.

Nel corso delle fasi esecutive dell’odierna operazione, durante una perquisizione delegata, i Carabinieri hanno anche arrestato un cittadino nigeriano perche’ deteneva, ai fini di spaccio, 150 g di marijuana e un bilancino di precisione. Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati associati presso la Case Circondariali competenti per territorio a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria inquirente.