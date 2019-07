Ricercato all’estero e intercettato a Roma: arrestato 39enne

Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono riusciti ad individuare e a fermare un cittadino peruviano di 39 anni, ricercato in campo internazionale poiche’ gravato da un mandato di arresto ai fini estradizionali.

L’uomo e’ stato intercettato nella zona di Montesacro, in via Emilio Praga. Dopo avergli notificato il provvedimento, emesso dall’Autorita’ Giudiziaria spagnola lo scorso mese di ottobre, l’uomo e’ stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa del completamento delle pratiche per la sua estradizione a Barcellona, dove ad aprile del 2000 si rese responsabile dei reati di furto, aggressione e tentato omicidio. Una volta riportato in territorio iberico, il 39enne dovra’ scontare 12 anni e 6 mesi di reclusione.