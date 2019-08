Roma – un uomo di 45 anni, del Senegal, e’ stato arrestato questa notte a Torpignattara dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del Commissariato Porta Maggiore. L’uomo, fermato per un controllo in Piazzale Prenestino, e’ risultato avere a carico un provvedimento di cattura per l’esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Autorita’ Giudiziaria di Catanzaro nel 2018 per il reato di ricettazione.