Roma – Dopo il successo degli anni scorsi, mercoledi’ 17 aprile riprende il progetto multimediale ‘Viaggi nell’antica Roma’, fino al 3 novembre 2019. Due spettacoli innovativi per rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. La voce di Piero Angela, ideatore e curatore assieme a Paco Lanciano, accompagnera’ i visitatori tramite cuffie alla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono i luoghi dell’antica Roma. Gli spettatori potranno godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

I due spettacoli possono essere riprodotti in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) e hanno modalita’ di fruizione differenti: per il ‘Foro di Augusto’ sono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti) mentre per il ‘Foro di Cesare’ e’ possibile accedervi ogni 20 minuti secondo il calendario pubblicato (percorso itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento). ‘Viaggi nell’antica Roma’ e’ ideato e curato da Piero Angela e Paco Lanciano con la collaborazione di Gaetano Capasso e la direzione scientifica della Sovrintendenza capitolina. Il progetto e’ promosso da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale-Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zetema progetto cultura.

Nel dettaglio: FORO DI CESARE – Lo spettacolo e’ itinerante. Si accede dalla scala situata accanto alla Colonna Traiana e si attraversa poi il Foro di Traiano su una passerella realizzata appositamente. Attraverso la galleria sotterranea dei Fori Imperiali si raggiunge poi il Foro di Cesare e si prosegue cosi’ fino alla Curia Romana. Il racconto di Piero Angela parte dalla storia degli scavi realizzati tra il 1924 e il 1932 per la costruzione di Via dell’Impero (oggi Via dei Fori Imperiali). La storia narra di un esercito di 1500 muratori, manovali e operai mobilitato per radere al suolo un intero quartiere e scavare in profondita’ per raggiungere il livello dell’antica Roma.

Partendo dai resti del maestoso Tempio di Venere, voluto da Giulio Cesare dopo la sua vittoria su Pompeo si entra nel vivo della vita del tempo a Roma, quando funzionari, plebei, militari, matrone, consoli e senatori passeggiavano sotto i portici del Foro. Tra i colonnati rimasti appaiono ancora le taberne del tempo. Per realizzare il suo Foro, Giulio Cesare fece demolire un intero quartiere per una spesa complessiva di 100 milioni di aurei, l’equivalente di almeno 300 milioni di euro. Accanto al Foro fece costruire la Curia, la nuova sede del Senato romano, che prende nuovamente vita attraverso una ricostruzione virtuale. Con Piero Angela si potra’ conoscere piu’ da vicino Giulio Cesare, uomo intelligente e ambizioso, idolatrato da alcuni, odiato e temuto da altri.

FORO DI AUGUSTO – Il racconto del Foro di Augusto, al quale gli spettatori assistono seduti su tribune allestite su Via Alessandrina, parte dai marmi ancora visibili nel Foro. Attraverso una multiproiezione di luci, immagini, filmati e animazioni, il racconto di Piero Angela si sofferma sulla figura di Augusto, la cui gigantesca statua, alta ben 12 metri, era custodita accanto al tempio dedicato a Marte Ultore. Con lui Roma ha inaugurato un nuovo periodo della sua storia: l’eta’ imperiale e’ stata, infatti, quella della grande ascesa che, nel giro di un secolo, ha portato Roma a regnare su un impero esteso dall’attuale Inghilterra ai confini con l’odierno Iraq, comprendendo gran parte dell’Europa, del Medio Oriente e tutto il Nord Africa.

In tutte le zone dell’Impero ancora oggi sono rimaste le tracce di quel passato, con anfiteatri, terme, biblioteche, templi, strade. Durante gli imperi di Nerva e Traiano Roma a quel tempo contava piu’ di un milione di abitanti: nessuna citta’ al mondo aveva mai avuto una popolazione di quelle proporzioni. Era la grande metropoli dell’antichita’: la capitale dell’economia, del diritto, del potere e del divertimento.