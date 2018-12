Rienzi: dopo diniego 5S fondi rifacimento strade Raggi si dimetta

Roma – Dopo lo sgambetto che il M5S ha riservato ieri al Comune di Roma, bocciando l’emendamento del Pd che prevedeva di dare alla Capitale 180 milioni di euro per la manutenzione delle strade, il sindaco Virginia Raggi dovrebbe rassegnare oggi stesso le dimissioni, in segno di protesta contro il suo partito. Cosi’ il Codacons, che critica duramente la decisione di privare la citta’ di fondi indispensabili per la messa in sicurezza delle strade.

“Il Governo abbandona i cittadini romani al degrado e all’incuria, lasciandoli con strade piene di buche e bocciando lo stanziamento di risorse indispensabili per la manutenzione dell’asfalto- spiega il presidente Carlo Rienzi- Di fronte a tutto cio’, il sindaco non puo’ tacere e deve dare un segnale forte al suo stesso partito che l’ha tradita, rassegnando oggi stesso le dimissioni”.

“La manutenzione delle strade e’ una necessita’ ancor piu’ sentita oggi, considerato che a Roma buche e voragini si stanno riaprendo in tutti i quartieri, danneggiando auto e scooter e rappresentando un pericolo per la sicurezza degli utenti. Di fronte all’immobilismo delle istituzioni, ai cittadini non resta altro che aderire alla class action promossa sul sito www.codacons.it per chiedere il risarcimento dei danni da mancata manutenzione dell’asfalto”, conclude Rienzi.