Roma – “Salvini e’ andato via e non ha parlato con noi. Non sa come viviamo e dove andremo a dormire”. A parlare uno degli extracomunitari sgomberati a Roma dall’ex Penicillina sulla via Tiburtina, a San Basilio. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha appena lasciato la struttura senza pero’ incontrare gli occupanti.

“Non sa come viviamo, non sa dove andremo a dormire- ha detto- C’e’ solo una associazione che ci aiuta”. Lui e’ da 1 anno e 5 mesi che viveva nell’ex fabbrica “e ora non so dove andare. È un posto che non andava bene neanche per gli animali ma non avevamo altre soluzioni”.