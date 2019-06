Righetti: Alberto Sordi aveva rammarico di non aver mai ricevuto candidatura Oscar

Roma – Il giornalista Igor Righetti, nipote di Alberto Sordi, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Alberto Sordi mai candidato all’Oscar.

“Questo e’ sempre stato un suo grande rammarico- ha affermato Righetti- In America lo hanno amato molto, ma l’Italia non l’ha mai candidato nonostante gli oltre 200 film. Ha preso tutti i premi possibili immaginabili, ma non e’ mai arrivata la nomination all’Oscar. Io a una cena glielo chiesi come mai questo oscar non fosse arrivato e lui mi rispose: io sono troppo amato dal pubblico, troppo popolare e quindi non me lo daranno mai perche’ qui in Italia i critici hanno la puzza sotto il naso. Lui non ha mai avuto una grande adorazione verso i critici, diceva che i critici si ricordano dei grandi solo quando passano all’aldila’. Questi snob della cultura, come li chiamava lui, sono molto lontani dal pubblico che amava Sordi”.

“Ho chiesto all’Academy di prendere in considerazione la possibilita’ di consegnare un oscar alla carriera postumo o un riconoscimento alla memoria a zio Albertone. Sulla pagina facebook dedicata ad Alberto Sordi che gestisco io ho chiesto al pubblico se secondo loro Sordi meritasse questo riconoscimento e ci sono stati centinaia di commenti positivi. Ho lanciato la bombetta ad Hollywood, vediamo come andra’ a finire. Ho fiducia di aver sensibilizzato gli americani. Ho scoperto che loro adorano Alberto Sordi, e’ stato un loro maestro”.