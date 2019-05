Rinvenuto cadavere in piazza San Bernardo: indagine dei Carabinieri

Roma – Il cadavere di un uomo, un italiano del 1972, e’ stato rinvenuto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo, non lontano da piazza della Repubblica. La presenza del corpo a terra e’ stata segnalata con una telefonata al 112. L’uomo e’ risultato essere alloggiato in un hotel e la sua camera affaccia proprio sulla piazza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che non hanno rilevato segni di violenza sul cadavere. Tutte le ipotesi sono aperte, ma secondo quanto ricostruito finora l’uomo potrebbe essere morto per cause accidentali o per un probabile suicidio. Tra gli elementi al vaglio anche il fatto che l’uomo fosse rientrato in hotel all’alba e sotto l’effetto dell’alcol.