Ripuliva e vendeva auto rubate: arrestato

Roma – Nella giornata di ieri e’ stata data esecuzione a una custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione denominata ‘Cli-One’. La cattura, eseguita dalla squadra di Polizia giudiziaria della Polizia stradale di Roma, e’ stata disposta dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina pool reati gravi contro il patrimonio. L’indagine ha consentito agli uomini della Polizia stradale di arrestare E.F., 46enne romano, commerciante di veicoli, residente nella zona di Spinaceto. Le attivita’ investigative hanno consentito di comprendere il modus operandi che lo stesso aveva adottato per ‘clonare’ il veicolo: l’uomo, dopo aver acquistato un veicolo in pessime condizioni, ne utilizzava le targhe apponendole a un veicolo rubato della stessa marca e modello. In questo modo ripuliva il veicolo rubato, mettendolo in vendita a prezzo vantaggioso sui siti on line di settore, attendendo il malcapitato cliente desideroso di fare un buon affare. L’arrestato e’ stato accompagnato presso il carcere di RomaRegina Coeli a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria, mentre proseguono le indagini per individuare ulteriori ramificazioni dell’attivita’ illecita.