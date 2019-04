Rissa all’interno di un campo rom in via di Salone: 44enne ferito alla testa con martello

Roma – Sono in corso le indagini del commissariato Casilino per identificare il gruppo di persone che ieri sera a Roma si e’ reso protagonista di una maxi rissa a colpi di martello all’interno del campo nomadi di via di Salone. L’episodio si e’ verificato intorno alle 19: un gruppo di bosniaci, non residenti nel campo, ha fatto ingresso nell’area abitata dai rom di origine romena, una sorta di vera e propria spedizione punitiva i cui motivi al momento non sono chiari. Il blitz dei bosniaci si e’ concluso con il ferimento di un uomo di 44 anni che e’ stato colpito alla testa con un martello. L’uomo e’ stato soccorso in codice giallo all’ospedale Pertini.