Ritrovata merce rubata in B&B, sei denunce per ricettazione

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno denunciato a piede libero per ricettazione in concorso 6 persone, tra cui due cittadini algerini di 25 e 42 anni, due cittadini marocchini di 28 e 30 anni, un cittadino libico di 38 anni e un cittadino belga di 41 anni, tutti nullafacenti, senza fissa dimora e con precedenti. I Carabinieri, transitando in via San Martino della Battaglia, zona Castro Pretorio, nel corso di normali controlli del territorio, hanno notato due persone a bordo di un ciclomotore, il libico di 38 anni e l’algerino di 42, che, alla loro vista, hanno invertito repentinamente il senso di marcia, cercando di darsi alla fuga. Dopo poche decine di metri i due sono stati pero’ raggiunti dai militari e bloccati. A seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, effettuata presso il B&B dove i due alloggiavano temporaneamente assieme agli altri 4 stranieri, e’ stato possibile rinvenire e sequestrare diverso materiale, nonche’ soldi e documenti rubati. In particolare, i militari, all’interno di alcuni borsoni riposti in un armadio della stanza, hanno rinvenuto una macchina fotografica, 6 cellulari, 3 tablet e 4 orologi di varie marche, un ostensorio ed un calice placcati in oro, un crocifisso can base in legno e Cristo argentato, la somma contante di 3650 euro, 1700 dollari USA, 1000 pesos cileni, 100 pesos uruguayani e 500 pesos argentini, 7 carte di credito e 4 passaporti su cui sono in corso accertamenti, una carta di identita’ intestata ad un italiano e denunciata rubata, il tutto ritenuto provento di furti. Tutto il materiale rinvenuto e’ stato sequestrato e portato in caserma in attesa di essere versati presso il Tribunale di Roma.