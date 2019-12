Rocca di Papa, 32enne aveva in casa piante di marijuana: arrestato

Roma – I carabinieri della stazione di Frascati, ieri sera hanno arrestato un 32enne, titolare di un negozio di marijuana light ai castelli romani, trovato con una piantagione di marijuana nella sua abitazione di Rocca di Papa. I militari, che sospettavano di un’attivita’ illecita, collaterale alla vendita della cosiddetta marijuana legale, si sono recati a casa del commerciante dove hanno trovato 8 involucri di marijuana per un totale di circa 1 kg, 14.5 grammi di hashish, una serra artigianale, realizzata con materiale termico in una stanza del piano superiore del proprio domicilio dove coltivava 340 piantine di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento. I Carabinieri della stazione di Frascati hanno arrestato l’uomo e lo hanno tradotto presso la Casa circondariale di Velletri, in attesa di rito direttissimo. Le piante, l’hashish e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.