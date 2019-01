Rocca di Papa: spacciava coca in macchina insieme alla figlia, arrestata

Roma – Nel consueto controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frascati, i poliziotti hanno notato un andirivieni di giovani, concentrato soprattutto intorno ad una macchina a piazza Giuseppe di Vittorio a Rocca Priora.

Da ulteriori accertamenti, effettuati sulla targa della vettura, e’ emerso che la conducente, era gia’ stata arrestata dagli stessi agenti del commissariato Frascati nel novembre scorso con lo stesso modus operandi: l’utilizzo di una macchina a bordo della quale c’era anche sua figlia.

Fermata, la ragazza, di origine colombiana e’ stata trovata in possesso di diverse dosi di cocaina nascoste in alcuni ovetti oltre a 200 euro in contanti, altre dosi di cocaina, confezionate allo stesso modo, sono state trovate all’interno della sua abitazione. Per lei sono scattate di nuovo le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.