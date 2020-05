Rocca Priora: in casa 1,5 Kg di droga, pistola e denaro in contanti

Roma – I Carabinieri della Stazione di Rocca Priora hanno rinvenuto e sequestrato circa 1,5 kg di droga, una pistola a salve e denaro contante. Tutto questo nell’abitazione e nella pertinente cantina di un 24enne romeno, poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver notato i movimenti sospetti del giovane, i Carabinieri hanno deciso di eseguire un blitz presso il suo domicilio, in via Machiavelli a Rocca Priora. L’uomo, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, e’ stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, di una pistola a salve priva del tappo rosso, due bilancini di precisione e di 465 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato e’ stato portato nel carcere di Velletri.