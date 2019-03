Roma: 26enne bengalese investito da pullman turistico

Roma – Incidente in piazza dell’Alberone, su via Appia Nuova. Un bus turistico della compagnia Terravision, che fornisce il servizio di collegamento con l’aeroporto di Ciampino, ha urtato e divelto un semaforo e investito un pedone, all’altezza di Veturia. Il ferito e’ uno straniero, di cui non si conoscono ancora le generalita’, che e’ stato soccorso in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Sul posto la Polizia di Roma Capitale.

PEDONE INVESTITO DA PULLMAN È UN 26ENNE BENGALESE

E’ un bengalese di 26 anni il pedone soccorso in codice giallo nell’incidente avvenuto intorno alle 12 in via Appia Nuova, all’altezza di Piazza dell’Alberone. Il giovane e’ stato investito da un bus turistico uscito di strada, finito contro un semaforo. Al volante del bus di una societa’ che effettua servizio navetta con l’aeroporto di Ciampino, un uomo italiano di 40 anni. Sull’episodio, procedono gli uomini della Polizia di Roma Capitale.