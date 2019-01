Roma – Nei quartieri Tor Tre Teste e Cinecitta’, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciate altre 4. Sequestrate anche diverse dosi di droga. Il primo a finire in manette e’ stato un 29enne egiziano, arrestato perche’ sorpreso a cedere una dose di hashish ad un giovane acquirente. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 20 grammi della stessa sostanza, in dosi gia’ pronte per essere vendute e tutto il materiale utile per il confezionamento.

Un 20enne romano e’ stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, per reati inerenti agli stupefacenti. Il giovane era stato arrestato lo scorso 17 gennaio durante un’operazione di controllo dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo, dove era stato trovato in possesso di 2,8 kg di hashish e circa 700 grammi di marijuana, oltre alla somma di 4.300 euro ritenuto provento della sua fervida attivita’ di spaccio. Dopo il processo per direttissima, nei confronti del pusher e’ stata emessa e notificata l’ordinanza di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.

Un 56enne romano e’ stato arrestato per furto aggravato, poiche’ sorpreso in un centro commerciale di viale Palmiro Togliatti, subito dopo aver rubato vari capi d’abbigliamento. I militari hanno poi denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 3 persone, tute trovate in possesso di dosi di hashish. Denunciato dai Carabinieri anche un 46enne romano, risultato destinatario di un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, emessa dal Tribunale di Roma.

Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno identificato 65 persone, eseguito accertamenti su 38 veicoli e controllati diversi locali pubblici.