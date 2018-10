Roma: 3 spacciatori arrestati dopo controlli a Esquilino

Roma – Gli agenti del Commissariato Esquilino proseguono, senza sosta, l’attivita’ volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri, a piu’ riprese sono finiti in manette tre cittadini stranieri. Il primo, 22 anni, originario della Nigeria, e’ stato rintracciato dagli operatori mentre, di prima mattina, seduto su una panchina di Piazza Vittorio, era indaffarato a nascondere svariate dosi di marijuana.

Il secondo, 26 anni del Senegal, in via Cialdini, all’altezza piazza Manfredo Fanti, e’ stato colto in flagrante, nel pomeriggio, mentre cedeva della droga, sempre marijuana, ad una donna. Perquisito e’ stato trovato in possesso anche del denaro ritenuto frutto della vendita illecita.

Il terzo, 31enne originario della Guinea, e’ stato rintracciato in serata, in via Domus Aurea mentre, dopo aver confabulato con altre persone, celava della sostanza stupefacente sotto il paraurti di un’autovettura. Con se’ anche denaro contante. Tutti gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.