Roma: il 4 aprile parte Romics, Batman protagonista principale

Roma – Manca sempre meno all’apertura delle porte del Romics, l’appuntamento internazionale romano dedicato al fumetto, all’animazione, ai games, al cinema e all’entertainment. Per adulti e bambini, il giorno da segnare in agenda e’ giovedi’ 4 aprile e il punto di ritrovo e’ la Fiera di Roma. Saranno quattro giorni di spettacoli di fantascienza, fantasy, supereroi e soprattutto le attenzioni saranno concentrate su Batman, il grande protagonista della XXV edizione della manifestazione.

Batman infatti nel 2019 compie 80 anni, e per celebrarlo Romics ha instaurato una mostra tutta dedicata al cavaliere oscuro. “Abbiamo la fortuna di essere tra i primi a onorarlo e lo faremo tramite diversi percorsi: tutte le novita’, un iter degli anni che hanno fatto da sfondo alla sua storia e poi le pagine originali e piu’ significative che si riflettono, con uno specchio, sull’attualita’”, ha spiegato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento Riccardo Corbo’, curatore della mostra.

Ma non solo Batman, perche’ il Romics e’ anche il palcoscenico del riconoscimento di un premio importante nell’ambito del fumetto come il Romics d’Oro, quest’anno consegnato a Reki Kawahara, Ryan Ottley, Alessandro Bilotta, George Hull e Willem Dafoe. I vincitori saranno tutti ospiti d’onore alla Fiera di Roma, dove racconteranno le loro carriere artistiche e illustreranno le basi tecniche e teoriche della prima tappa ufficiale in Italia.

L’evento e’ accompagnato da collaborazioni d’eccezione come quella con la Regione Lazio, Unioncamere Lazio, Camera di commercio, ministero degli Affari Esteri, ministero dei Beni culturali, Centro per il libro e la lettura, ministero dei Bene e delle Attivita’ culturali, Miur e Universita’ Sapienza di Roma.