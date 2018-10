Roma: 5 arresti e 12 denunce a seguito contrasto degrado e abusivismo

Roma – Ancora controlli dei Carabinieri nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, fino a piazza Venezia. La costante attivita’ per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado ha permesso ai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto dei colleghi dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale, di arrestare 5 persone, denunciarne 12, sanzionare 27 venditori ambulanti e proporre 9 “Daspo Urbani”.

In manette sono finiti un 23enne algerino e un 16enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, bloccati appena dopo aver derubato del portafogli un 82enne a passeggio su via dei Fori Imperiali; un 28enne algerino e’ stato arrestato perche’ sorpreso, all’interno della fermata della metropolitana “Colosseo”, a derubare una turista tedesca del telefono cellulare. Il malvivente, per garantirsi la fuga, ha anche aggredito la guardia giurata intervenuta.

Arrestati anche due cittadini algerini, di 40 e 39 anni, “pizzicati” a sfilare il portafogli e il tablet dallo zaino di un turista russo, seduto su una panchina in piazza del Campidoglio. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.