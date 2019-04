Roma: 5 e 6 aprile torna mercato solidarietà di Antea

Roma – Venerdi’ 5 e sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle 18, a Roma torna il Mercatino della solidarieta’ di Antea.

Come a Natale l’evento si terra’ nei locali dell’hospice che si trova all’interno del Parco di Santa Maria della Pieta’ (padiglione 22). I proventi dell’iniziativa saranno destinati all’Associazione Onlus che da oltre 30 anni assiste gratuitamente, a domicilio e in hospice, pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore.

Nel mercatino Antea si possono trovare mille occasioni dall’abbigliamento e accessori grandi firme (uomo, donna e bambino), a cristalli, porcellane, l’angolo per gli amanti del vintage. Ma soprattutto saranno in vendita le uova di pasqua di Antea. In tre delle uova e’ celato il biglietto omaggio per lo spettacolo teatrale ‘E’ cosa buona e giusta’ in programma al Sistina sabato 11 maggio. Sabato 6 aprile saranno presenti i clowndottori del’Associazione Andrea Tudisco, le operatrici di Gi.O.Ca Pet Therapy. Alle ore 11 si esibira’ il Coro ‘The Plotters’. L’evento e’ aperto a tutti.