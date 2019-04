Roma: 6 persone in manette a Tor Bella Monaca dopo controlli antidroga

Roma – Ancora controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca nelle note piazze di spaccio del quartiere. In poche ore sono finite in manette 6 persone. Una banda di 4 spacciatori, due cittadini romani, uno originario di Cosenza e un cittadino romeno, di eta’ compresa tra i 21 e i 30 anni, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati, in viale dell’Archeologia, in possesso di 60 dosi di cocaina e circa 800 euro, ritenute provento dello spaccio. I pusher si “spartivano” letteralmente la piazza di spaccio infatti, i Carabinieri li hanno notati ognuno ad un angolo della strada, da dove tenevano sotto controllo ogni passaggio, alla ricerca di possibili acquirenti.

Un 27enne del Marocco, invece, e’ stato sorpreso a spacciare alcune dosi di cocaina ad un giovane.

Fermato e controllato e stato trovato in possesso di una decina di dosi della stessa sostanza e denaro contante. Infine, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato per un controllo un 54enne romano, senza occupazione e con precedenti. I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, in via Ravanusa, trovando al suo interno 25 dosi di hashish e 4 piante di cannabis indica. Trovato anche materiale per la lavorazione e preparazione in dosi. L’uomo e’ finito in manette.

Due degli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre gli atri sono stati portati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo.

Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.