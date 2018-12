Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina.

Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si trovava a bordo di un mezzo pubblico, vista dal finestrino una macchina della Polizia, si e’ infilato tra i passeggeri per nascondersi. Questo comportamento non e’ sfuggito agli agenti che hanno fermato l’autobus e controllato l’uomo: all’interno di un trolley nascondeva ben 4,206 kg di marijuana.

Portato negli uffici del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, che ha coordinato i servizi, lo straniero ha iniziato a dare in escandescenza e ad autolesionarsi danneggiando anche una parete in cartongesso: giunte in ausilio una Volante e la pattuglia del commissariato Porta Maggiore, e’ stato prima accompagnato in ospedale e poi arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e denunciato per danneggiamento ai beni dello Stato.