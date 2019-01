Roma: a fuoco furgone ditta termoidraulica, si ipotizza dolo

Roma – Pista dolosa per i Carabinieri della Compagnia Casilina che indagano su un incendio avvenuto questa notte in via Michele Pane, in zona Torre Maura. In fiamme un furgone di una ditta di termoidraulica all’interno del quale i militari, intervenuti con i Vigili del fuoco, hanno rinvenuto una bombola di ossigeno e una di acetilene.

Le fiamme hanno danneggiato anche un secondo furgone della societa’ e l’ingresso della rivendita davanti alla quale i due mezzi erano parcheggiati. Non lontano dal luogo dell’incendio i Carabinieri della Stazione Quadraro hanno trovato anche una tanica con del liquido infiammabile. Indagini in corso.