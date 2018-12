Roma: aggressione e resistenza durante manifestazione Ncc, arrestato

Roma – “Ha aggredito violentemente, strattonandoli e sospingendoli per una decina di metri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione indetta dalla categoria noleggiatori con conducenti nella giornata di ieri”.

“L’uomo, frapponendosi fra i manifestanti che stavano accendendo razzi ed artifici pirotecnici ed i poliziotti ha provato ad impedire l’identificazione di quelle persone che, con tale comportamento, stavano mettendo a repentaglio l’incolumita’ di tutte le altre presenti nella piazza. Cinquanta anni, e’ stato arrestato per resistenza e lesioni, sono tutt’ora in corso le operazioni volte ad identificare gli altri manifestanti coinvolti”. Lo comunica in una nota la Questura di Roma.