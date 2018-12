Roma: al Gemelli cena per poveri e bisognosi alla Vigilia di Natale

Roma – La sera della Vigilia di Natale sara’ organizzata a Roma una cena presso la mensa del Policlinico Universitario Gemelli Irccs per i poveri, i bisognosi e gli ospiti della Villetta della Misericordia, l’unico centro di accoglienza a Roma realizzato all’interno di un’area universitaria e ospedaliera che si propone di offrire una sistemazione dignitosa alle tante persone che cercano riparo per la notte, a volte anche nelle sale di attesa dei Pronto Soccorso della Capitale o nei giardini degli ospedali.

Perche’ sia un giorno di pace per tutti a cominciare dai piu’ poveri: gli anziani soli, le famiglie in difficolta’, le persone che non hanno una casa. L’iniziativa e’ realizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Comunita’ di Sant’Egidio con il prezioso contributo di Serenissima Ristorazione, Fondazione Toffee for Charity e Lollo 10 Onlus.