Roma. Al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Prenestina

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Prenestina.

“Abbiamo iniziato con la cantierizzazione- spiega nel post Pulcini- del tratto compreso fra Largo Preneste e Largo Telese. Ricordiamo che il programma prevede la realizzazione di un percorso che partira’ da Porta Maggiore per giungere a viale Palmiro Togliatti dove si congiungera’ con la pista ciclabile gia’ presente”.

Ad annunciarlo e’ l’assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio di Roma, Dario Pulcini.

“Si tratta di un percorso di 6 km per senso di marcia che attraversera’ il Municipio creando un collegamento fra centro e periferia. Nelle prossime settimane vi continueremo ad aggiornare sulle varie fasi dei lavori.

Intanto voglio ringraziare la Commissione Capitolina Mobilita’ e, in particolare, il consigliere Enrico Stefa’no, che ha seguito il progetto in prima persona e con il quale ho collaborato per giungere a questo importante risultato. Proseguiamo nel nostro lavoro per dare infrastrutture sicure a chi sceglie di muoversi in bicicletta e opere di riqualificazione urbana a tutta la cittadinanza”.