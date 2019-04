Roma: alcuni Rom hanno rifiutato ricollocazione dopo allontanamento Torre Maura

Roma – Non tutti dei 14 rom trasferiti ieri da via dei Codirossoni, a Torre Maura, sono arrivati nei centri di accoglienza scelti dal Campidoglio.

Alcune persone selezionate per fare parte del primo gruppo che in piu’ partenze ha lasciato ieri la struttura alla periferia est di Roma, hanno infatti scelto di non accettare la proposta di assistenza alloggiativa del Campidoglio e hanno deciso di scendere dalle auto della Sala operativa sociale comunale durante il percorso verso una delle strutture messe a disposizione dal Comune di Roma.

Un numero non precisato di persone, appresa la destinazione, ha scelto autonomamente di scendere in strada una volta allontanatisi dalla struttura di via dei Codirossoni dove erano in corso le proteste di cittadini e appartenenti a Casapound e Forza Nuova.